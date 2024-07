Savignano, ecco la nuova giunta. Il sindaco mantiene la sanità

Ieri mattina in Comune, a Savignano sul Rubicone, il neo sindaco Nicola Dellapasqua ha presentato la nuova giunta che lo affiancherà nei prossimi cinque anni di governo della città. Una squadra in perfetta parità di genere, con tre nuovi ingressi, ampiamente rappresentativa del voto e che vede al fianco del primo cittadino, con il ruolo di vicesindaca, la già assessora Stefania Morara. Questa la composizione della nuova giunta comunale con le relative deleghe assegnate: Stefania Morara, vicesindaca con delega a Urbanistica e rigenerazione urbana, edilizia pubblica e privata opere pubbliche strategiche e progetti europei, centro storico e viabilità, eventi, promozione del territorio, Rubicone; Roberta Armuzzi, assessora con delega a legalità e sicurezza, polizia locale verde pubblico, decoro urbano, benessere animale, manutenzioni, quartieri e partecipazione, cultura, politiche per la parità di genere; Francesca Castagnoli, assessora a bilancio e tributi, politica complessiva delle entrate, controllo di gestione, società partecipate, lavori pubblici, patrimonio, protezione civile, semplificazione e trasparenza; Alessio Tomei, assessore a welfare, politiche attive per il lavoro, integrazione, volontariato e terzo settore, politiche giovanili, servizi educati per l’infanzia, comunicazione, sport, digitalizzazione, innovazione, sistemi informativi; Roberto Censi, assessore ad ambiente e politiche per la sostenibilità, comunità energetiche, raccolta e smaltimento rifiuti politiche innovative per la casa, mobilità sostenibile, attività produttive, agricoltura e commercio. Il sindaco Nicola Dellapasqua ha avocato a sé le deleghe a programmazione e controllo strategico, macro-organizzazione degli uffici e del personale, sanità e rapporti con l’Unione dei Comuni. Ha detto Nicola Dellapasqua: "Abbiamo costruito una giunta di alto profilo. Donne e uomini che conoscono i problemi della città, con i quali sono a contatto tutti i giorni, con persone che per dieci anni hanno lavorato alla macchina amministrativa e poi assessori nuovi con visioni importanti per lo sviluppo della città. Credo che siamo riusciti a costruire un mix importante con novità. Sappiamo bene che una politica seria significa portare avanti il programma e le promesse fatte ai cittadini. Sicuramente è stato tenuto conto di un tema di genere che ci ha portato ad avere una giunta con tre uomini e donne. Sarò il garante delle politiche che porteremo avanti in coerenza con il programma presentato ai cittadini grazie al quale abbiamo ottenuto la vittoria. Questa sarà l’amministrazione comunale di tutti. Opereremo nell’interesse della città della Repubblica Italiana, con la consapevolezza che noi siamo la voce dei cittadini e che dobbiamo farci carico dei loro problemi, ascoltando tutti, senza lasciare indietro nessuno. Conseguire risultati, portare avanti i progetti, ma i cittadini prima di tutto".