Savignano, ‘Settembre di libri’ al via

La rassegna ‘Settembre di libri’, specializzata nella presentazione di novità librarie con la presenza degli autori, giunge alla quarta edizione. Promossa e organizzata dall’associazione di promozione sociale "Natura Magica", in collaborazione con la libreria "Holt" e l’ "Ossteria! Trattoria con pizza", questa rassegna ha coperto una esigenza crescente di caratterizzare anche Savignano sul Rubicone con attività culturali rivolte ai suoi cittadini e agli abitanti delle città vicine. Il via questa sera alle 20.45 con Giuliana Facchini con "Bar Einstein", sua ultima fatica proposta da Edt-Giralangolo a inizio 2023 con un testo dedicato ad adolescenti e ai loro genitori, che dice: "Da anni scrivo libri per ragazzi. Ho cominciato inventando storie avventurose per i miei figli che poi sono diventate romanzi. Ho vinto nel 2008 il Premio Montessori, nel 2012 il Premio Arpino e nel 2015 il Premio Giovanna Righini Ricci. A ottobre 2022 mi sono aggiudicata con il romanzo"Borders" il Premio Rodari. Le serate successive saranno in programma domenica 1 ottobre alle 16.30 e giovedì 19 ottobre alle 20.45. La rassegna "Settembre di libri. Incontri con gli autori" ha il patrocinio e il contributo del Comune di Savignano e di RomagnaBancaCredito Cooperativo Italiano. Si terranno a Savignano sul Rubicone presso l’OssteriaTrattoria con Pizza e in caso di maltempo nella sala Galeffi del Palazzo Comunale in piazza Borghesi 8. L’ingresso a tutti gli eventi è libero, consigliata la prenotazione. Inaugurazione della Biblioteca Gastronomica: ingresso libero, card 15 euro per le degustazioni. Info e prenotazioni: 320-0404136.

Ermanno Pasolini