Scagnelli (FI) mette nel mirino il parcheggio scambiatore

"Perchè l’area sosta camper nel parcheggio scambiatore non è stata mai usata?". Lo chiede Cristian Scagnelli, coordinatore di Forza Italia a San Mauro Pascoli che continua: "L’amministrazione comunale ha approvato la realizzazione, previa conferma del finanziamento del Ministero del Turismo, di una area sosta camper, accogliendo, anche se bocciata in consiglio comunale, la nostra proposta. Il progetto prevede di realizzare degli stalli attrezzati all’interno del parcheggio realizzato nel 2024, dalla giunta Garbuglia, sulla strada provinciale 10 Cagnona in zona Iper. La nostra proposta aveva come obiettivo quello di portare più turisti a San Mauro Pascoli creando valore aggiunto ai musei e alle attività economiche del centro, indicando come luoghi idonei la vicinanza a Villa Torlonia/Rio Salto. Riteniamo che da quella area di sosta posta accanto alla Statale i fruitori andranno all’ipermercato e non in paese". Continua Cristian Scagnelli: "Il ’fallimento’ del parcheggio scambiatore con servizio di bike sharing e navetta, con bandi deserti e condizioni molto poco favorevoli per la gestione, è realtà. Andremo a spendere altri denari pubblici in un’opera che aveva già visto un costo per la collettività senza beneficio alcuno. Si ha quasi l’impressione di aver seguito una posizione ideologica legata al green o forse di un mancato accordo preventivo. Non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo comune, cioè il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e delle generazioni future".

Ermanno Pasolini