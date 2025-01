Scatta il ’piano freddo’, aiuti a 40 senza casa

Una rete silenziosa di servizi di accoglienza per chi una casa non ce l’ha. Attivato a dicembre il piano freddo del Comune di Cesena prosegue offrendo assistenza, diurna e notturna, alle persone senza dimora. Ad oggi sono 38 le donne e gli uomini che usufruiscono dei servizi, specie in piazzetta Ravaglia, a Oriola e San Mauro Residence.

"L’esistenza di una rete locale di prima accoglienza – commenta l’assessora ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo – ci consente di prendere in carico le persone senza dimora e coloro che hanno un effettivo bisogno di assistenza".

"Attualmente – prosegue l’assessora – le persone che gravitano a Cesena e in Vallata sono circa 60. Solo 20 di loro hanno le caratteristiche della indifferibilità ed urgenza. Per queste situazioni abbiamo potenziato i posti presso le strutture integrando a questi ulteriori disponibilità in un residence per coloro che hanno bisogno di un’accoglienza h24. Il Piano freddo non è solo una misura salvavita ma un dispositivo che dà ai servizi l’opportunità di accogliere persone, anche restie ad accettare aiuto negli altri periodi dell’anno, iniziando in questo modo percorsi di presa di carico".

Dal 2023 gli utenti intercettati risultano in crescita costante a tutti i livelli di presa in carico: l’unità di strada ’Via delle Stelle’ nel 2023 ha contattato 217 persone, a fronte delle 163 dell’anno precedente. Nei primi 6 mesi del 2024 si contano invece 162 contatti. Lo Spazio sociale diurno, aperto 365 giorni, registra una frequentazione di 80 persone, il primo soccorso 34 interventi nel 2024.