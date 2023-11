’Scollinando’: la camminata con degustazione

A Longiano sabato 25 novembre avrà luogo ’Scollinando’, camminata e degustazione. La partenza avrà luogo nella frazione di Balignano dal Frantoio Turchi. Verranno percorse vecchie carraie sulle colline nei dintorni di Longiano, tra filari e vedute autunnali. Al ritorno al Frantoio ci si potrà ristorare con una degustazione di crostini, vino e tante altre squisitezze. Il ritrovo è alle 13:45 presso Frantoio Turchi, Via Balignano 956. Lunghezza del percorso 8 Km circa, durata circa 2 h soste escluse, dislivello m. 200. Rientro previsto per le 16.30 circa. Prenotazione obbligatoria al 328 5410633 o cavejatrek@gmail.com. Iscrizione alla camminata con la guida al costo di 10 euro. Costo della sola degustazione 15 euro da regolare in loco.

e. p.