Scuola media ’Via Pascoli’ di Calisese

Per sapere come i giovani romagnoli di un tempo vivevano la quotidianità abbiamo chiesto a Rita Suzzi, nonna di Beatrice, che ha frequentato una scuola pubblica a Cesena. "Le lezioni cominciavano alle 8 e terminavano a mezzogiorno – ci ha raccontato – ma alle 10.30 iniziava l’intervallo di ben 30 minuti. Durante la pausa facevamo merenda con frutta e pane e giocavamo con i regoli, che però non tutte le classi possedevano. Le classi erano composte interamente da maschi o femmine e ogni giorno, prima di incominciare, si diceva la preghiera".

Il nonno di Samuele, Quarto Giulianini, ci ha descritto le aule che "erano fornite di lavagna, cattedra, stufa e banchi. Di fianco alla lavagna nera si trovava una scatola con i gessetti e il cancellino. La maestra si sedeva alla cattedra, vicino la stufa di terracotta, alimentata a legna che riscaldava tutta la classe. La legna veniva portata da un camioncino e poi distribuita nelle classi. I banchi si potevano aprire, presentavano uno scomparto in cui mettere i libri e un foro per il calamaio riempito dalla bidella all’inizio della giornata. Per scrivere si usava il pennino intinto nell’inchiostro".

"Questo – secondo nonno Quarto – era uno degli aspetti più complicati. Infatti era difficilissimo scrivere senza macchiare il foglio; una volta completata la pagina bisognava applicare la carta assorbente che spostandosi anche solo di un millimetro rischiava di imbrattare tutto. Pesanti erano le punizioni: quando i bambini chiacchieravano la maestra li bacchettava sulle mani con un legnetto o li invitava a mettersi in ginocchio sui ceci dietro la lavagna. Non mancano però i bei momenti da ricordare: durante la ricreazione mangiavo sempre la piadina con il prosciutto o un pezzo di pane con l’olio. Quando la scuola finiva tornavo a casa e, dopo aver mangiato, aiutavo mio padre nei campi".

Giovanna Zanelli, nonna di Alice, ha fatto un tuffo nei ricordi: "Ricordo le giornate passate nella grande casa di famiglia con i mattoni rossi. Non avevo molto tempo libero perché, finita la scuola, aiutavo mio babbo nei campi. Mi piaceva giocare con gli animali della fattoria e cucire vestiti per le mie sorelle".

