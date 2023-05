Semaforo a chiamata sulla via Emilia

A Savignano sul Rubicone sono iniziati i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale della via Emilia, angolo via Galvani, all’altezza della scuola media "Giulio Cesare". L’intervento è finalizzato alla realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale con semaforo a chiamata, per il quale è stato effettuato il lavoro di scavo e posa dei sottoservizi nella sede stradale. Il costo complessivo dell’intervento è di 30mila euro. Dicono il sindaco Filippo Giovannini e l’assessore ai Lavori Pubblici Stefania Morara: "La messa in sicurezza di questo punto della via Emilia è molto importante sia per gli studenti che per chi accede alla stazione ferroviaria. Continueremo su questa strada per rendere la via Emilia sempre più sicura e accessibile".