Sequestrate banconote false per un valore di 22mila euro

È di oltre 22mila euro il valore delle 516 banconote false sequestrate nel corso del 2024 dalla Guardia di Finanza di Forlì-Cesena.

La classifica delle banconote false sequestrate in provincia dalle Fiamme Gialle vede al primo posto quelle con taglio da 50 euro (per 246 esemplari, per un valore complessivo di 12.300 euro), seguite da quelle da 20 euro (167 biglietti, per un corrispondente valore complessivo pari a 3.340 euro), da 10 euro (41 esemplari, per un corrispondente valore complessivo pari a 410 euro), da 100 euro (55 pezzi, per un corrispondente valore complessivo di 5.500 euro), da 5 euro (4 biglietti, per un totale di 20 euro), e, con tre pezzi, da 200 (corrispondenti a 600 euro).

I Comuni maggiormente interessati al fenomeno, anche per il 2024 come è avvenuto nel passato, sono risultati quelli più popolosi di Forlì e di Cesena, seguiti, seguiti in misura più contenuta da quello di Cesenatico.

Come lo scorso anno, i biglietti sequestrati dai Finanzieri sono essenzialmente riconducibili a quelli spesi presso i centri commerciali e gli esercizi della grande distribuzione, nonché quelli spesi presso i vari supermercati locali e gli autogrill presenti sul tratto autostradale della provincia, che sono stati ritirati dagli istituti di vigilanza e, infine, sono stati versati presso la "cassa continua" degli istituti di credito.