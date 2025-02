"Servirebbero visite a domicilio"

Giuseppe Bra è soddisfatto del servizio sanitario offerto dal suo medico di famiglia. "La mia dottoressa si chiam Federica Fabbri e ha l’ambulatorio in centro a Cesena, vicino ai Giardini Pubblici. È una persona splendida, molto brava e molto attenta alle esigenze dei suoi pazienti. Risponde sempre subito ai mei bisgogni. È molto in gamba e informata. L’unica cosa negativa è che io abito dall’altra parte della città e per me è molto difficile andarci, quindi frequento poco l’ambulatorio. Il problema più grande dei medici di base, secondo me, è il fatto che non fanno più le visite a domicilio a casa della gente. Questo è un grosso problema per le persone anziane ma anche per le persone giovani che sono gravemente malate".