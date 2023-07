Settimana Longianese, sabato il via

di Ermanno Pasolini

La Settimana Longianese giunge quest’anno alla 62ª edizione. La grande festa di Longiano, nata dalla giornata delle celebrazioni del Santissimo Crocifisso, è stata organizzata dalla rinnovata Pro Loco e quest’anno sarà in formato maxi con nove giornate di intrattenimento che prenderanno il via sabato e termineranno domenica 30.

In programma ci sono spettacoli di varietà, orchestre, band musicali, esibizioni di gruppi d’intrattenimento e il grande ritorno della disco per i giovani con i Dj set del Beach Parking 2.0.

La festa si aprirà sabato alle 21 con l’inaugurazione e la sfilata dei carri agricoli in piazza Tre Martiri e con il Dj set e intrattenimento di Francesco Lucchi. Domenica comicità dialettale con Francesco Gobbi e al termine la parrocchia di Longiano offrirà pasta a tutti. Lunedì concerto dei Qluedo; martedì 25 serata latino-americana con il gruppo Caiman, poi il 26 ci sarà la Festa del Santissimo Crocifisso con il liscio di Mirco Gramellini e alle 23.30 spettacolo pirotecnico e spaghettata a cura della Pro Loco. Giovedì 27 i ragazzi della terza media di Longiano presenteranno la pièce teatrale "Pinocchio va alle superiori". Venerdì 28 alle 21 in piazza Tre Martiri ci saranno Mirko Casadei e la Popular Folk Orchestra. Piazza Malatestiana ospiterà il ritorno del Beach Parking 2.0, in cui ogni sera fino al 26 luglio, dalle 20.30 alle 24, cinque Dj set faranno ripercorrere gli anni d’oro della disco music. Sabato in piazza Malatestiana la Festa Medievale ’La storia va a corte – atto III’, organizzata dal gruppo ’I Folli’ di Longiano dalle 18 alle 24. Domenica 30 luglio ’I Folli’ chiuderanno la settimana longianese sempre in piazza Malatestiana con il 1° Torneo di ’Tiro con l’arco medievale’ dalle 8 alle 14. Durante la manifestazione, saranno presenti lo stand gastronomico, mercatino degli hobbisti, dell’artigianato locale ed etnico e dolciumi. Nei giardini pubblici sarà attivo il ’Laboratorio Marcone’ con i giochi di una volta fatti a mano.

Fulcro della settimana sarà la giornata di mercoledì 26, dedicata al Santissimo Crocifisso di Longiano. Alle 18 la processione con il complesso strumentale bandistico ’Amici della Musica’ di San Mauro Pascoli e alle 19 la messa presieduta dal vescovo della diocesi di Cesena Sarsina, Douglas Regattieri.