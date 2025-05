Sfide in spiaggia con le Olimpiadi di Miss Mamma italiana

A Cesenatico sono state incoronate le vincitrici dell’ottava edizione delle Olimpiadi di Miss Mamma Italiana. Dopo aver allestito il quartier generale all’Hotel Royal di Valverde, si sono sfidate le vincitrici delle edizioni precedenti del concorso nazionale di bellezza e simpatia Miss Mamma Italia, organizzato dalla società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti. Le finaliste si sono cimentate in diverse attività sportive sulla spiaggia del Bagno Stella, come i tiri ai calci di rigore, i tiri a canestro, la gara di bocce e la realizzazione dei castelli di sabbia. Per non farsi mancar nulla, le mamme sono state impegnate sulla pista del kartodromo "Mini Moto" di San Mauro Mare, per una gara a cronometro sui go kart, dove, come ospite d’onore è intervenuto Manuel Spinelli, il campione italiano di "Ape Proto", che ha illustrato alle mamme le tecniche per essere vincenti in pista.

Le finaliste sono scese in passerella con le calzature "Camyla" e gli abiti da sposa e da cerimonia dell’atelier di Valeria Valeri, per un evento sponsorizzato da Mattia Zamagni agente generale Vittoria Assicurazioni; Bcc Romagnolo, Romagna Acque; Ital tvt; Fa.Pi Distribuzione, Euro Catering ed Ortofrutta da Carlo. L’evento è stato condotto da Paolo Teti, assieme a Serena Pagliarani "Miss Mamma Italiana Sprint 2021", Sara Cerri "Miss Mamma Italiana Gold 2024" ed Elena Cerchiaro "Miss Mamma Italiana Gold 2022".

A vincere il titolo è stata Rosa Deriu, 55 anni, agente di commercio di Oristano, mamma di Andrea di 18 anni; seconda Ketty Miozzo, 45 anni, maestra di asilo nido residente a Curtarolo in provincia di Padova, mamma di Ester di 12 anni; mentre terza è Daniela Gaetani, 42 anni, infermiera di Sora in provincia di Frosinone, mamma di Federico di 15 anni. "Miss Mamma Italiana" ha anche un valore benefit, in quanto sostiene "Arianne", una onlus per la lotta all’Endometriosi.

Giacomo Mascellani