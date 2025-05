Si entra nella ’Camera con... svista!"

La compagnia "I Mercanti di Sogni" sarà in scena al Bonci martedì alle 20.30, con lo spettacolo "Camera con… svista!" La compagine, diretta dalle "Doralù", ovvero le docenti Donatella Missirini, Raffaella Sintoni e Luciana Berretti, attraverso una commedia in musica (inserita nel calendario del Festival E.Turroni "CreAzioni" 2025), intraprende un ideale, ma assai realistico viaggio alla scoperta di Firenze, che via via, si scoprirà custodire aspetti anche misteriosi. "La dimensione artistico-culturale - assicurano le registe -avrà un ruolo importante al fine di svelare un segreto legato al passato della ‘Pensione Bertolini’, resa famosa dal romanzo Camera con vista di E.M. Forster e dal film di J. Ivory. Ma, è davvero mai esistita? E se sì, c’è ancora nella super affollata Firenze di oggi? Ci siamo documentati e… sorpresa! È davvero esistita, pur con un altro nome". Nasce così la nuova scrittura drammaturgica curata da Missirini e Sintoni, che ha per protagonisti quattro giovani "proprietari per caso". I ragazzi si ritrovano a gestire una pensioncina ormai lontana dai fasti di un tempo, ben distante dalle atmosfere eleganti e raffinate descritte dall’autore originale. Eppure, non si lasciano scoraggiare: con entusiasmo e spirito di iniziativa, decidono di rimboccarsi le maniche e mettere in campo ogni possibile strategia per riportare in vita la celebre Camera con Vista. Non tutti, però, condividono la stessa visione: all’interno del gruppo emergono divergenze, dubbi e approcci differenti, che li porteranno a compiere scelte talvolta audaci e fuori dagli schemi. Nel tentativo di salvare il loro sogno, i protagonisti coinvolgeranno attivamente anche gli ospiti della pensione - una clientela sempre più vivace e variopinta -, trasformando il luogo in un crocevia di idee, storie e piccoli miracoli quotidiani.

"Una scrittura drammaturgica capace di valorizzare le peculiarità di ciascun interprete, - aggiungono le Doralù -, costruita su misura per esaltare le sfumature individuali senza gerarchie precostituite. Nessun protagonista assoluto, ma un cast corale dove ogni personaggio ha pari dignità scenica e artistica. Il testo, brillante e ricco di verve, scorre con ritmo e leggerezza, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e godibile, dove la forza sta proprio nell’equilibrio armonico tra le voci e i talenti in scena. La compagnia "I mercanti di sogni" nasce oltre vent’anni fa dalla visione di Donatella Missirini e Luciana Berretti, in seguito affiancate dalla regista Raffaella Sintoni. La denominazione è un omaggio alla poesia "Mercante di Sogni" della compianta Elisabetta Turroni. Diventata APS e associata UILT nel 2019, la compagnia ai cui aderenti della prima ora si sono affiancati nuovi elementi, è cresciuta fino a contare 50 membri, tra cui 30 attori, 3 registe e una squadra di scenografi, tecnici, sarte e artisti. Ogni spettacolo è prodotto in toto e prende vita dalla collaborazione e creatività di ciascun membro.

Raffaella Candoli