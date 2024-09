Si torna a giocare di pomeriggio. Cesena a Palermo sabato 21 alle 15

Dopo un avvio di stagione illuminato dai riflettori, con l’unica partita in diurna che è stata quella del 10 agosto a Verona in Coppa Italia (disputata alle 18,30), il Cesena torna a giocare alle 15. Ufficializzati infatti, ieri, dalla Lega Serie B anticipi, posticipi e orari della sesta, settima e ottava giornata di campionato. Per il Cavalluccio in programma tutte gare pomeridiane. Dopo il derby casalingo con il Modena, in calendario venerdì 13 settembre, ancora alle 20,30, Prestia e compagni saranno di scena a Palermo sabato 21 settembre. Poi, otto giorni dopo, domenica 29 settembre, all’Orogel Stadium Manuzzi arriverà il Mantova ed infine nell’ottavo turno, la trasferta a Pisa sabato 5 ottobre: tutti e tre questi match, dicevamo, avranno il medesimo start alle 15.

Ieri per i bianconeri seduta pomeridiana a Villa Silvia, ancora differenziato per Shpendi per il problema agli adduttori che gli ha fatto saltare la gara di La Spezia e pure l’impegno con l’Under 21 albanese. Oggi il programma prevede un giorno di riposo, si riprende domani, alle 17,30, sempre a Villa Silvia, in vista del derby con il Modena.

A proposito dei nazionali, ieri, Augustus Kargbo è sceso in campo con la Sierra Leone contro il Ciad, gara valida per il girone di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa e finita 0-0. Kargbo è rimasto in campo per tutti i 90 minuti della sfida. Prossimo impegno per lui lunedì in casa dello Zambia. Sempre per la competizione africana domani toccherà a Joseph Ceesay affrontare con la casacca del Ghana la Tunisia, mentre Leonardo Mendicino affronterà, oggi alle 15 con la maglia azzurra dell’Under 19 i pari età della Germania al Podravina Stadium di Ludbreg nell’ambito del Torneo Internazionale Varadzijn in Croazia.

Andrea Baraghini