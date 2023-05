Da Cesena un sito per gestire i volontari dell’alluvione, l’ideatore di Rockin 1000: “Così tutto fila liscio”

Cesena, 29 maggio 2023 – C’è bisogno di tutto e di tutti. C’è bisogno dell’impegno di una comunità che scalpita per rialzarsi in fretta, delle emozioni della musica come colonna sonora della rinascita e dei fondi da raccogliere e devolvere a sostegno della ricostruzione. Fabio Zaffagnini, cesenate ideatore e anima del progetto ‘Rockin’1000’ che il 3 novembre del 2015 fu in grado di portare i Foo Fighters a suonare al Carisport, nella sua città, è pienamente all’opera su tutti questi fronti. A partire da quello della gestione di coloro che hanno voluto dare una mano in maniera concreta alle popolazioni alluvionate: "Abbiamo creato la piattaforma www.volontarisos.it – spiega – proprio con l’idea di dare un’organizzazione alla gigantesca spinta solidale che si è registrata a favore della Romagna e che non poteva essere lasciata all’improvvisazione".

Fabio Zaffagnini, 47 anni e una delle tante squadre di volontari che hanno ripulito le strade della Romagna

Di che numeri parliamo?

"Le cifre sono costantemente in crescita. In queste ore siamo arrivati a 42.000 volontari iscritti che hanno come riferimento 18 Comuni".

Dalle prefetture, come per esempio quella di Ravenna, stanno però arrivando i primi alt. È il momento di lasciar agire la protezione civile e i professionisti del settore. Come giudica la decisione?

"Gli aiuti servono quando vengono richiesti e quando c’è organizzazione. Soltanto in questo fine settimana abbiamo visto operativi circa 10.000 volontari nell’area di Faenza, impegnati nelle più varie mansioni".

Di cosa si occupa chi offre il proprio contributo?

"Dipende dai contesti e dalle fasi dell’emergenza. Si passa dalle operazioni più strettamente manuali come quelle delle pulizie delle strade a quelle che prevedono i contatti porta a porta con le famiglie nell’ambito della mappatura dei territori colpiti. Fino a quando la generosità e l’impegno dei volontari saranno utili, il servizio, che ricordo è cucito sulle necessità delle amministrazioni comunali, resterà attivo".

È diventato noto a livello internazionale grazie alla musica. La musica sarà protagonista anche in questo contesto?

"Stiamo lavorando a un grande concerto benefico destinato a ottenere fondi da devolvere ai territori colpiti. Stiamo partendo per la Spagna, visto che il 3 giugno a Madrid ci sarà una nuova tappa del tour di ‘Rockin’1000’ ma in ogni caso la nostra attenzione sul tema resta altissima. Siamo fortemente determinati a organizzare l’evento entro l’estate".

Dove?

"A Cesena, all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. Nella mia Cesena".

Quale sarà la formula?

"Quella ormai collaudata: mille musicisti che suonano all’unisono".

Come nel video col quale convinceste i Foo Fighters ad arrivare in Romagna.

"E come da allora è accaduto tante altre volte, in giro per il mondo".