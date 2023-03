Solidarietà e progetti Fondazione Carisp e Credit Agricole confermano l’impegno

di Annamaria Senni Un milione e 200 mila euro messi a disposizione fra il 2019 e il 2021 dal Fondo Credit Agricole Italia a favore dei progetti sostenuti da Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena. Sono un centinaio i progetti per il territorio individuati e sostenuti da Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e Credit Agricole Italia grazie all’importante somma che la banca ha stanziato in virtù dell’accordo di collaborazione triennale tra le parti siglato nel 2018: che prevedeva l’assegnazione di 400mila euro all’anno. I principali settori di intervento, negli anni caratterizzati dalla pandemia, sono stati la salute, il contrasto al disagio sociale, la tutela del patrimonio artistico e la ricerca. "Proprio alla salute – ha sottolineato il presidente della Fondazione Carisp, Roberto Graziani – è andata la quota più rilevante, oltre 314mila euro. Credit Agricole è stato un partner prezioso, e anche in questo periodo complicato ha confermato la propria disponibilità per le emergenze del territorio". Sedici gli interventi finanziati inerenti alla salute, fra cui spicca l’acquisto, nel periodo più critico della pandemia, di ventilatori polmonari e monitor a favore dell’Ausl Romagna per un importo di 104mila euro. "Una vera boccata d’ossigeno – ha sottolineato Stefano Sanniti, direttore della...