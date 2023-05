Sopralluogo alla castagneta Salvi: "Tranquillizzo i cittadini"

E’ stata effettuata una ricognizione nella grande castagneta che sovrasta, ad ovest, l’abitato di Alfero per verificare eventuali criticità idrogeologiche. Presenti il sindaco Enrico Salvi (nella foto), il consigliere comunale Giuseppe Bardeschi, i Carabinieri Forestali e i Carabinieri di Verghereto, ai quali si sono uniti una trentina di persone.

Sindaco Salvi, come è andato il sopralluogo, per il quale auspicava anche un’ampia partecipazione dei cittadini?

"Nonostante la pioggia, sono rimasto molto soddisfatto dell’interesse dimostrato dai cittadini, muniti di stivali, di buona volontà e di forte senso civico, che ringrazio assieme alle Forze dell’Ordine. Al sopralluogo in castagneta hanno partecipato circa 30 persone".

Cosa avete rilevato?

"Nell’area della castagneta c’è qualche piccolo smottamento, ma direi che non si presentano particolari situazioni di criticità idrogeologica. Situazioni particolari di rischio non ne abbiamo rilevate. Si è creato qualche smottamento in qualche strada interna, e qualche piccola frana in parte già iniziata negli anni scorsi e che si è un po’ accentuata".

In conclusione cosa può dire? "Tutto sommato, anche a seguito delle preoccupazioni che aveva manifestato qualche cittadino sulla castagneta, mi sentirei di tranquillizzare la gente".

Avete programmato altri sopralluoghi?

"Saranno tenute sotto controllo, con un monitoraggio costante e continuo, alcune criticità individuate durante il sopralluogo. Il Corpo Forestale e anche le associazioni, quali Misericordia, Gruppo Alpini Alto Savio, gruppi di Cacciatori, tutti presenti in castagneta, hanno dato la loro disponibilità, oltre a vari cittadini. Da parte del Comune c’è da subito l’impegno a comunicare agli Enti competenti tali criticità".

Gilberto Mosconi