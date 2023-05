Soscara e Jung al liceo Monti

Prosegue il tour editoriale di “Se lo sapesse Jung”, l’ultimo romanzo di Ian Giovanni Soscara, psicologo e psicoterapeuta di origini sanremesi ma, da anni, residente a Cesena. Dopo la biblioteca Malatestiana, il Cnos-Fap di Forlì, il “Mamì” di Rivabella ed il recente “reading” alla liuteria Diego Suzzi di Cesena, oggi alle 11, l’autore sarà ospite del Liceo Classico e Scienze Umane “Monti” di Cesena. A dialogare con Soscara, nell’aula “Gori” dell’istituto, sarà una platea eterogenea di studenti in rappresentanza delle classi 2ªBs, 4ªAs e 5ªBs di Scienze Umane e 4ªCc del Classico. Co-fondatore e condirettore del Polo Clinico Psi.Fa Cesena per coppie e famiglie e docente per l’area umanistica nel centro di formazione per adolescenti Cnos-Fap Forlì, Soscara accompagnerà i ragazzi in un percorso di profonda riflessione in perenne bilico tra destino e scelta, intelletto ed emozioni. A presentare l’autore sarà la dottoressa Enrica Severi, psicologa dello sportello d’ascolto del liceo. Ian Giovanni soscara, nato a Sanremo nel 1970. Psicologo clinico, psicoterapeuta, sessuologo. È co-fondatore e condirettore del Polo Clinico Psi.Fa Cesena per coppie e famiglie. Relatore e ideatore di conferenze-spettacolo a teatro. È inoltre docente per l’area umanistica nel centro di formazione per adolescenti Cnos-Fap Forlì. Autore, scrittore, sceneggiatore e regista di cortometraggi e documentari.