Sp 33, toppe peggio delle buche

Non si placano le proteste, anzi aumentano sempre di più, per le buche che si trovano nella rotonda a Gatteo accanto al casello "Valle del Rubicone" dell’A14, inaugurata il 7 agosto 2015. Ma non solo. Anche nelle altre sei rotonde da Gatteo fino al mare lungo la provinciale 33 l’asfalto è quasi impraticabile. Sono soprattutto i ciclisti a lamentari in quanto nelle rotonde imperano le buche a causa delle quali chi la percorre in bicicletta rischia di cadere e molti preferiscono scendere e farla a piedi, con la paura però di essere travolti da auto e camion in quanto trattasi di un luogo dal traffico intensissimo.

Le proteste di tutti gli utenti della provinciale riguardano tutta la provinciale 33, dal cavalcaferrovia fra Savignano sul Rubicone e il mare, compreso l’innesto nella rotonda dell’Oikos nella località balneare, è ridotta ormai in uno stato pietoso con il limite dei 70 kmh anche se è già pericoloso percorrerla ai 60 kmh rischiando, come è già successo più volte, di finire nel fossato a est oppure a ovest dentro il fiume Rigossa. Ci sono anche tanti incoscienti che invece di rispettare il limite dei 70 kmh percorrono la strada a una velocità superiore ai 100 kmh.

Una quindicina di giorni fa la Provincia ha annunciato che avrebbe rifatto il manto stradale fra la rotonda di Gatteo e quella dell’innesto nel casello dell’A14 Valle del Rubicone. Ma l’intervento ha riguardato solo alcune toppe con la promessa che i 100mila euro a disposizione verranno impiegati per rifare totalmente quel tratto di manto stradale. Toppe che però non hanno accontentato i ciclisti che continuano a protestare perchè alla prima pioggia salta via tutto e la situazione peggiora. Serve asfaltare tutta la strada fino al mare perchè sono alle porte le grandi corse ciclistiche di primavera che con la Sp 33 in questo stato dovranno cercare percorsi alternativi.

Ma non ci sono solo quelle manifestazioni sportive. I ciclisti che si lamentano non sono solo quelli italiani ma anche gli stranieri che arrivano in questo periodo in Riviera per iniziare gli allenamenti dal mare alla collina fino al crinale appenninico di Sogliano al Rubicone. Una situazione che va risolta nel più breve tempo possibile e non solo per la loro incolumità, ma anche di coloro che viaggiano in auto e percorrono la provinciale 33 per recarsi al mare e anche nel grande centro commerciale Romagna Shopping Valley di Capanni in territorio di Savignano sul Rubicone.

Il tratto peggiore resta quello dell’innesto fra la provinciale 33 e la strada di uscita a Gatteo Mare dalla statale Adriatica. Poi ci sono le siepi nelle varie rotonde incustodite che impediscono la visibilità e a causa delle quali succedono continui incidenti, l’ultimo dei quali a Gatteo nella rotonda che collega il centro del paese, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e il mare, per fortuna senza feriti gravi, ma tanto lavoro per le carrozzerie.