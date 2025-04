Sp12, appaltati i lavori per il ponte Barbotto

L’impresa Hydrogeo srl si è aggiudicata l’appalto per i lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico del ponte sulla SP12 Barbotto al km 0+032 nel Comune di Mercato Saraceno, offrendo un ribasso del 21,8% sull’importo posto a base di gara, per un valore contrattuale di 515.537 euro (iva esclusa), di cui 345.835 euro per lavori e 169.701,66 euro per i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. A comunicarlo è la Provincia di Forlì-Cesena facendo presente che la procedura negoziata, svolta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, ha visto la partecipazione di cinque operatori economici sui dieci invitati, selezionati tra le 138 manifestazioni di interesse pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso. L’ha spuntata Hydrogeo srl - Idrologia e Geotecnica di Marcianise - per questo intervento del valore complessivo di 951.075 euro, finanziato con contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Decreto Ponti), prevedendo per il ponte Barbotto, che risale alla secondo metà dell’800, interventi di messa in sicurezza e miglioramento sismico dell’infrastruttura, fondamentale per la viabilità provinciale. La durata dei lavori è prevista in 210 giorni dalla consegna dei lavori. "L’aggiudicazione di questi lavori rappresenta un importante passo avanti nella messa in sicurezza delle nostre infrastrutture viarie – dichiara Sara Bartolini, consigliera provinciale delegata alla viabilità cesenate –. Questo intervento, finanziato con fondi ministeriali sulla sicurezza dei ponti provinciali, permetterà di migliorare la sicurezza del ponte Barbotto, garantendo maggiore affidabilità alla rete stradale provinciale".

Edoardo Turci