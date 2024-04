Stasera ’Il bestiario sconosciuto della Romagna’

Torna ’Natura magica in poltrona’, la rassegna di eventi sulla montagna e l’ambiente organizzata dall’omonima associazione di promozione sociale di Gambettola. L’appuntamento è per questa sera alle 21 alla sala Fellini dove Marco Muscioni, naturalista e dottorando in Paleontologia dell’Università di Bologna, proporrà un’escursione nella storia dei grandi mammiferi nei nostri territori: cosa c’era, cosa è scomparso, cosa è rimasto. Nel corso della serata verranno esplorati i processi con i quali questi animali influivano sul paesaggio, la loro eredità e le conseguenze della loro scomparsa.