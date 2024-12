Sul Christmas Red Carpet suona Lucky Salvadori

Tante e per tutti le proposte per vivere le festività in città, e nel suo centro storico. Si tratta del “Natale a Cesena”, il programma di iniziative natalizie del Comune di Cesena, organizzato in collaborazione con enti, associazioni ed esercenti. Alla musica dal vivo ci pensa Retro Pop Live, con il Christmas Red Carpet: un vero e proprio tappeto rosso, itinerante, che fino all’Epifania sarà calcato da artisti locali e non, per accompagnare con le note i pomeriggi festivi, non solo dei cesenati.

Quattro gli appuntamenti, cominciati il giorno dell’Immacolata con il live dei Lovesick Duo, e proseguiti domenica scorsa con il concerto di Tonino 3000. Il prossimo si terrà domani alle 18 in piazza Almerici con Lucky Salvadori, apprezzato musicista argentino, chitarrista della band dal vivo di Manu Chao. Salvadori è un musicista, compositore e produttore italo-argentino. È nato a Buenos Aires, dove ha iniziato a suonare all’età di 9 anni. A soli 11 anni si immerge nel circuito popolare della cumbia, influenzato da chitarristi e gruppi, interpreti del genere, e suonando in diversi quartieri della città.

Nel corso degli anni il suo stile si è evoluto: la sperimentazione con il rock, il pop e il blues gli hanno permesso di sviluppare un’ampia gamma sonora e artistica. Nel 2018, Lucky ha intrapreso un viaggio di sola andata in Colombia, dove ha vissuto e si è ricongiunto con il suo primo amore: la cumbia. Lì ha suonato con artisti come Liliana Saumet dei Bomba Estéreo, ed è in questo ambiente che ha conosciuto Manu Chao. La partecipazione agli eventi è libera.

L’ultimo concerto sul Christmas Red Carpet si terrà domenica 5 gennaio alle 17.30 in piazza Almerici, dove si esibiranno Jabel Kanuteh e Marco Zanotti.