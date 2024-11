Sul ring in memoria di Federico. Appuntamento domani al Seven

Domani alle 20 torna il Koa Knock Out Action al Seven Sporting Club di Savignano giunto alla 16esima edizione. Sarà un galà di sport da combattimento, al auqlae parteciperanno campioni di diverse discipline sportive dell’ambito, tra cui kickboxing, k1 e la muay thai. La manifestazione vedrà salire sul ring del Seven Sporting Club 20 atleti tra dilettanti e professionisti, per un totale di 10 combattimenti. Tra le sfide di punta, si segnalano Fiorini contro Merola, Capuccini contro Qushku, Vintonovich contro Abramo, Onofri contro Filahi e l’incontro femminile che vedrà sfidarsi Berlati e Mearini.

La manifestazione è dedicata alla memoria del compianto Federico Marchini, storico campione italiano ed europeo, istruttore di arti marziali della Pro Fighting di Bellaria, scomparso il 26 giugno del 1999 alla giovane età di 28 anni a seguito di un incidente stradale alle porte di Chioggia. A ricordare Federico, anche per l’edizione alle porte, saranno i suoi amici e compagni di allenamento che esattamente 16 anni fa gli dedicarono questa iniziativa.

Koa 2024 è organizzato da Pro Fighting di Bellaria insieme ad Around Sport, la cooperativa che gestisce il Seven. L’ingresso all’evento sportivo è a pagamento; i biglietti possono essere acquistati al Seven Sporting Club la sera stessa. Il palazzetto aprirà alle 19.

e. p.