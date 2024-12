Teatro Bonci di Cesena: al via la rassegna 'Un, due, tre...teatro!' per bambini

Si apre al teatro Bonci di Cesena la terza edizione della rassegna 'Un, due, tre…teatro! Domeniche al Bonci per tutte le età', quattro pomeriggi in programma da dicembre a marzo pensati per i più piccoli, con visioni adatte a un pubblico a partire dai 3 anni.

Il primo appuntamento è domenica alle 16 con l’Accademia Perduta / Romagna Teatri che presenta Bella, Bellissima!, spettacolo con attrici, puppets e figure animate di Nadia Milani, regista specializzata nella tecnica di animazione su nero al Teatro del Buratto di Milano, con la drammaturgia originale di Beatrice Baruffini, artista che ha lavorato a Parma con il Teatro delle Briciole e docente di teatro degli oggetti e di figura.

Che cosa è la bellezza, oggi? Chi lo decide? È per tutte e tutti la stessa? Bella, Bellissima! è la storia di una strega: una vecchina che fa incantesimi, sa volare su una scopa, ride e spaventa tutti, anche i bambini. Strega naturalmente è brutta e anche un po’ cattiva... Ma è proprio vero? Per il suo compleanno riceve l’invito a cena del suo amico Orco, così decide di ricorrere alla magia per diventare più bella. Eppure, qualcosa va storto. Tra meraviglia e risate, un racconto immaginato per aiutare bambine e bambini a scoprire che la vera bellezza è quella che rende liberi e felici.

Le prossime date di 'Un, due, tre…teatro!' sono: il 5 gennaio 2025, Doppiozero di Circo Carpa Diem, il 2 febbraio, Gian Burrasca de La Corelli, e il 23 marzo, Il mostro di Belinda di Chiara Guidi/ Societas. Durante queste domeniche pomeriggio la Biblioteca Malatestiana Ragazzi allestirà nel Foyer una sezione volante di libri da leggere e prendere in prestito, nell’ambito dell’iniziativa Che spettacolo! La biblioteca ragazzi va a teatro, una collaborazione fra ERT e la Biblioteca cittadina.

Per informazioni: Teatro Bonci, Piazza Guidazzi – Cesena tel. 0547 355959 | info@teatrobonci.it Orari biglietteria (solo giorni feriali): dal martedì al sabato ore 11.00 – 14.00 e 16.00 – 19.00; nei giorni di rappresentazione serale fino a inizio spettacolo; le domeniche di rappresentazione pomeridiana, dalle 15.00 fino a inizio spettacolo. Online: cesena.emiliaromagnateatro.com | vivaticket.com Ingresso: 5 / 8 €.