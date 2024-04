Technogym in mostra. Le iconiche panche da esercizio rielaborate da artisti e designer

Il colosso cesenate del fitness compie 40 anni e li festeggia al Salone del Mobile: in occasione della Milano design week 2024 - il più importante appuntamento internazionale per il settore arredo e design, entrato nel vivo martedì scorso, nella consueta sede di Fiera Milano Rho e in varie zone della città – Technogym ha allestito una vera e propria mostra-evento, intitolata ‘Design to move’. Sotto i riflettori 40 ‘panche’, o meglio, Technogym bench – la panca multifunzione, uno dei prodotti iconici del marchio per l’allenamento in casa – reinterpretate da 40 designer e artisti provenienti da tutto il mondo. Ogni creazione è un pezzo unico: a settembre – ha preannunziato l’azienda – una selezione di 15 opere sarà battuta in una speciale asta, organizzata da Sotheby’s, mentre le altre 25 saranno messe in vendita sull’e-commerce ufficiale. L’intero ricavato sarà devoluto all’Unicef.

La mostra esplora il rapporto tra design e wellness: un termine, quest’ultimo, che il fondatore di Technogym, Nerio Alessandri, utilizza fin dagli anni Ottanta, per portare l’attenzione sull’esercizio fisico come fonte di benessere per il corpo e la mente. Un’accezione assai più profonda, dunque, di quella dominante all’epoca, che vedeva il movimento solo come attività edonistica fine a sé stessa. È con questa idea in testa che Nerio Alessandri, a 22 anni, dà vita all’azienda nel garage di famiglia, unendo la passione per la tecnologia e il design con quella per l’esercizio fisico. Nel corso degli anni il brand si è evoluto da azienda di attrezzature per il fitness a ecosistema completo per il ‘wellness lifestyle’, lo stile di vita improntato al movimento e alla corretta alimentazione. Nel 2023, l’azienda con sede in via Calcinaro ha chiuso un fatturato stellare (808,1 milioni di euro, +12% rispetto al 2022). Quotata alla Borsa di Milano nel 2016, Technogym conta oggi più di 2.500 dipendenti ed è presente in oltre 100 Paesi (in 85mila palestre e 400mila case private). Il progetto della mostra-evento è stato messo a punto insieme all’architetto Giulio Cappellini e alla curatrice Bruna Roccasalva, che ha riunito i 40 artisti e designer (tra i quali spiccano nomi come Patricia Urquiola, Antonio Citterio, Nendo, Walter De Silva e Mario Antonioli, Rolf Sachs e Piero Lissoni) e ha proposto di interpretare il concetto di wellness attraverso la loro creatività. "Da 40 anni lavoriamo ogni giorno per aiutare le persone a vivere meglio grazie al movimento – ha dichiarato Nerio Alessandri -. Il design è sempre stato un elemento chiave del nostro percorso, un alleato per trasformare il funzionale in emozionale e i bisogni in aspirazioni. Siamo orgogliosi che tanti grandi designer e artisti si siano uniti al nostro sogno di mettere in moto il mondo". Nei giorni scorsi Alessandri ha annunciato, inoltre, che Technogym allestirà 29 centri per la preparazione degli atleti ai Giochi olimpici di Parigi 2024: saranno circa 1.200 le attrezzature messe a disposizione dei 14.900 atleti in gara, tra olimpici e paralimpici. Il legame tra Technogym e i Giochi risale a Sydney 2000: da allora, l’azienda cesenate è stata scelta come fornitore ufficiale per nove edizioni delle Olimpiadi.