Tenta di buttarsi dal ponte Vecchio. Ragazzo salvato dagli agenti

Due brutti episodi hanno segnato ieri pomeriggio a Cesena e a Gambettola quello che avrebbe dovuto essere il normale svolgersi della vita quotidiana.

A Cesena sul Ponte Vecchio alle 18 è stato segnalato alle forze dell’ordine un giovane che era seduto sulla spalletta del ponte con l’intenzione di buttarsi giù nel fiume Savio. Sul posto sono arrivati agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco che, con grande abilità, maestria e convinzione, sono riusciti a fare desistere il giovanissimo dal compiere l’insano gesto, a salvarlo e poi a consegnarlo al personale sanitario giunto sul posto con l’ambulanza del 118 che lo ha portato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena per le cure del caso. Per portare a termine l’operazione in sicurezza, il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni sul ponte deviandolo sulle strade laterali e dopo circa un’ora è ripreso.

A Gambettola invece a metà pomeriggio i carabinieri hanno trovato accanto alla stazione un 40enne straniero, sanguinante a causa di tagli che si era procurato per autolesionismo. Lo hanno soccorso, ma hanno notato immediatamente che aveva dei gravi problemi psicologici e hanno allertato immeditamente un’ambulanza del 118. Il personale sanitario ha faticato non poco per cercare di calmarlo e per convincerlo a salire sulla ambulanza hanno dovuto sedarlo. Poi anche per lui la corsa verso il pronto soccorso dell’ospedale Bufalini.

e.p.