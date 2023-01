Terremoto a Cesena, 40mila euro ad appartamento per l’antisismica

Cesena, 31 gennaio 2023 – Due scosse sismiche di magnitudo 4.1 registrate nell’arco di meno di tre giorni non si possono dimenticare in fretta. E sono anche molto difficili da ignorare. In effetti in questi giorni tanti cesenati si stanno ponendo il problema della sicurezza, loro e di riflesso della loro abitazioni. Il tema è decisamente complesso e le soluzioni non possono essere improvvisate. Per provare a fornire qualche indicazione ci siamo rivolti a chi questa materia la mastica quotidianamente. Terremoto a Cesena, vertice sulle scuole: “Tutte agibili e regolarmente aperte” "Il primo passo - illustra la dirigente del settore Governo del territorio del Comune di Cesena Paola Sabbatini – è quello di fare richiesta di accesso agli atti rivolgendosi ai nostri uffici, che mettono a disposizione tutti i documenti legati alla specifica abitazione. In questo modo, con l’aiuto di un proprio tecnico di fiducia, è possibile rendersi conto del tipo e delle caratteristiche della struttura e valutare con cognizione di causa eventuali interventi migliorativi. Il tema è già particolarmente sentito, perché in effetti col ‘Superbonus’ la stragrande maggioranza della pratiche che ci sono state presentate hanno riguardato anche l’aspetto antisismico". L’impatto degli interventi è significativo, perché se quando...