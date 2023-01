Terremoto a Cesenatico, un mese di scosse in Romagna: “Probabili altri eventi sismici”

I pallini blu indicano i terremoti degli ultimi 90 giorni tra Romagna e Marche

Cesena, 23 gennaio 2023 – La terra continua a tremare in Romagna da più di un mese. Le ultime scosse sono state avvertite nitidamente ieri mattina a Cesena e Cesenatico. Ancora una volta, di domenica mattina. A quattro chilometri dalla costa di Cesenatico, ieri alle 9.38, la terra ha tremato per alcuni secondi e i sismografi hanno registrato un sisma di magnitudo 3.5. Due ore dopo, la terra è tornata a tremare, questa volta con un’intensità minore, pari a 2.7 di magnitudo. Un’altra piccola scossa, con epicentro nel Cesenate, a Gambettola, è stata registrata alle 16.27. Lo sciame sismico, anche se fino a questo momento non ha raggiunto intensità elevate e non ha provocato danni, non accenna a fermarsi. Da più di un mese nella zona tra Cesena e Cesenatico continuano a ripetersi scosse di terremoto, avvertite più o meno chiaramente. Gli abitanti di Cesenatico si sono svegliati per il rumore di un forte boato, seguito da una breve scossa, domenica 19 dicembre, quando un terremoto sussultorio di magnitudo 2.7 ha risvegliato la cittadina di mare. Poche settimane dopo che è stato avvertito distintamente anche in Romagna il terremoto sulla costa di Fano, nelle Marche, il 9 novembre (magnitudo 5.7), anche...