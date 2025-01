Tettoia a fuoco, non ci sono danni ingenti

Non ha causato danni ingenti l’incendio scoppiato domenica pomeriggio sotto la tettoia sul lato di via Venezia del ristorante pizzeria ’Le 3 Caravelle’. Ad andare bruciati sono stati i manici in legno di scope e rastrelli, alcune tubazioni esterne, ramaglie e foglie secche. Non è stata intaccata la centrale elettrica e nemmeno il muro perimetrale dell’edificio. Ci sono dunque buone notizie, anche se è chiaro che in quell’angolo interno sotto la tettoia, una scintilla deve essere scoccata, difficile dire se accidentalmente da qualcuno che stava fumando una sigaretta, oppure intenzionalmente per fare dei danni. I Vigili del fuoco di Cesena, intervenuti con una squadra, non hanno comunque rinvenuto residui di alcun accelerante.