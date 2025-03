‘Tic Tac’ sulla scia degli Area

Stasera al Jam Session di Cesenatico si tiene un appuntamento del Jazz Club, la rassegna live per la direzione artistica di Chicco Capiozzo. Sul palco a partire dalle 21.15 si esibirà il gruppo Tic Tac, formato da Chicco Capiozzo alla batteria, Leo Caligiuri al piano, Cico Cicognani al basso e Alessandro La Neve al sax. Il nome della formazione prende ispirazione dall’album "Tic Tac" degli Area, che contiene il brano omonimo. È un capitolo della storia dell’International Popular Group, dopo la scomparsa di Stratos, in cui la loro ricerca si spinse verso il jazz. L’intenzione di Chicco Capiozzo e dei musicisti che suonano con lui è quella di riprendere quel clima, quel sound, rileggendo e arrangiando brani, ad esempio, dei Weather Report, di Chick Corea, Billy Cobham, scegliendoli fra quelli più interessanti. Chicco Capiozzo non ha bisogno di presentazioni, essendo un figlio d’arte che sin da bambino ha respirato la musica del grande padre batterista Giulio, per poi spiccare il volo, suonare con i grandi della musica jazz a livello mondiale, arrivando ai massimi livelli sui palcoscenici del Blue Note di New York e ad Umbria Jazz. Alessandro La Neve è un sassofonista che ha collaborato con diversi gruppi e band, tra cui la Takabum Street Band, la Big Bounce Orchestra, i Soul Pains, la Siena Jazz Orchestra, il Mediterronian Jazz Sextet, la 3Monti Band e l’Orchestra Casadei. Leo Caligiuri è un pianista di formazione classica, il quale ha suonato con Paolo Fresu, Flavio Boltro, Enrico Rava, Mario Biondi, Claudio Baglioni e altri big, portando il suo grande talento nelle maggiori piazze e teatri. Cico Cicognani è uno dei bassisti italiani più apprezzati, che ha saputo imporsi anche all’estero, suonando con Whitney Houston e Randy Crawford, Marco Tamburini, Gegè Telesforo, Nek e Laura Pausini. La partecipazione al concerto è aperta a tutti. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 334 1541727 o allo 0547 404144, oppure recandosi direttamente al locale di viale Trento affacciato sui Giardini al Mare. Il successivo appuntamento della rassegna jazz al Jam Session è in calendario mercoledì 26 marzo, con Sugarpie & The Candymen, formazione composta dalla cantante Lara Ferrari, Jacopo Delfini alla chitarra gipsy, Renato Podestà alla chitarra jazz e banjo, Jacopo Sgarzi al contrabbasso e Roberto Lupo alla batteria.

Giacomo Mascellani