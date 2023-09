Torna a suonare l’organo Nachini-Dacci

La seicentesca chiesa del Suffragio a Savignano sul Rubicone custodisce il prezioso organo Nachini-Dacci (1766), un "esempio tipico dello stile costruttivo italiano tra il 1600 e il 1850", come si legge nella pubblicazione dedicata all’organo Nachini-Dacci a cura di Achille Galassi, e uno "tra i pochissimi strumenti italiani sopravvissuti nel suo stato originale. In combinazione con l’eccellente acustica della chiesa trasmette una perfetta sonorità che rappresenta un vero piacere per l’organista e per l’ascoltatore". Tra virgolette sono le parole di Dick Barten, olandese, organista, protagonista di 12 concerti eseguiti a Savignano sul Nachini-Dacci negli anni tra il 1998 e il 2010 e per il quale il maestro ha composto anche undici pezzi. Quella con Dick Barten è solo una delle storie di amicizie internazionali che vedono al centro l’organo savignanese, dedicatario di una rassegna di concerti promossa dall’associazione "I musici della città" presieduta dal professor Achille Galassi.

La rassegna compie 30 anni nel 2023 e in questa edizione offrirà lo spunto per ricordare la serie di incontri che la presenza del Nachini-Dacci ha fatto nascere negli anni. E’ stata presentata dal sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini e dalla vicesindaca di Roncofreddo Daniela Dellachiesa. La rassegna inizierà sabato con un concerto di richiamo: "Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi" a cura dell’Ensemble d’archi barocco del Conservatorio "Frescobaldi" di Ferrara, maestro concertatore Alessandro Perpich. Sabato 4 novembre tornerà a Savignano sul Rubicone il compositore e organista Carlo Forlivesi, in duo con la flautista tedesca Carolin Daub in "Contemptus mundi – il suono oltre l’umano". La grande amicizia tra il maestro Forlivesi, che vive a Stoccarda, e la Romagna è al centro di un concerto da lui stesso organizzato, finalizzato a una raccolta fondi per la Romagna colpita dall’alluvione. Il concerto si è tenuto nella MarienKirche di Stoccarda domenica 24 settembre. L’ultimo concerto, il 19 novembre, sarà affidato a una giovane organista romagnola, Kim Fabbri, nata a Roncofreddo, che eseguirà un "Concerto in memoria dell’organista olandese Dick Barten". Sarà questa l’occasione per ricordare l’organista olandese, dal 2011 cittadino onorario di Savignano sul Rubicone, deceduto il 12 agosto 2023. Grande appassionato dell’organo del Suffragio, sul quale ha tenuto concerti e per il quale ha scritto 11 composizioni, Barten ha regolarmente finanziato i lavori di manutenzione e accordatura dello strumento veneziano. Inizio spettacoli alle 21 tranne domenica 19 novembre con inizio alle 16, ingresso libero fino ad esaurimento posti. La rassegna si svolge con il patrocinio dell’ Amministrazione Comunale Assessorato alla Cultura.