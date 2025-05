Torna il concorso internazionale Zanuccoli

Per dodici giorni Sogliano al Rubicone si trasformerà in una vera e propria fucina di giovani talenti musicali, con il ritorno del concorso internazionale Luigi Zanuccoli, giunto alla sua ventiduesima edizione. La manifestazione, in programma dal 20 maggio al 1° giugno 2025, accoglierà centinaia di giovani musicisti provenienti da tutto il mondo, pronti a esibirsi sul prestigioso palcoscenico del Teatro Elisabetta Turroni. Il concorso, promosso e organizzato dall’associazione musicale ClassicAllMusic di Rimini in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Sogliano al Rubicone, è ormai diventato un appuntamento irrinunciabile per il panorama musicale giovanile a livello internazionale. Le giornate iniziali della manifestazione vedranno protagonisti gli studenti delle scuole a indirizzo musicale, provenienti da ogni parte d’Italia.

A seguire, si entrerà nel vivo delle competizioni con le sezioni dedicate ai solisti, tra cui una speciale sezione per il canto lirico e una riservata al flauto solista. I premi messi in palio per ciascuna sezione sono numerosi e di grande valore, per un montepremi complessivo di 15.000 euro. Oltre alle borse di studio, che possono raggiungere i 2.000 euro, i vincitori riceveranno anche buoni acquisto per spartiti e strumenti musicali, oltre a opportunità concrete per esibirsi in concerti e rassegne. Spiega il direttore artistico Claudio Casadei: "La manifestazione continua a crescere anno dopo anno, arricchendosi di novità che sono frutto di un impegno costante da parte dell’intera organizzazione. Questo lavoro accurato dura mesi e non sarebbe possibile senza il supporto dell’amministrazione comunale, che da sempre crede nel valore del concorso e investe nella sua realizzazione. La cultura musicale rappresenta un patrimonio fondamentale: per i giovani, che possono esprimere il proprio talento e coltivare le proprie passioni, e per i territori che accolgono queste forme d’arte, promuovendo educazione e bellezza. In questi 22 anni abbiamo lavorato con dedizione per accrescere il prestigio, il livello artistico e la visibilità del concorso, affermandosi come una realtà riconosciuta nel panorama musicale internazionale".

Tutti i concerti e le esibizioni in programma saranno aperti al pubblico, offrendo l’occasione a cittadini, appassionati e turisti di vivere da vicino il talento e la passione dei giovani artisti. In particolare, si segnala il concerto di premiazione, previsto per domenica 1° giugno alle 17.30, sempre presso il Teatro Comunale Elisabetta Turroni di Sogliano al Rubicone: un momento di grande emozione, in cui saranno celebrati i vincitori di questa ventiduesima edizione.

Ermanno Pasolini