Torna la ’Città a 4 zampe’

Un atteso ritorno per gli amanti del benessere animale e degli amici a quattro zampe. È stata pubblicata l’edizione 2024 Forlì-Cesena di Città a 4 Zampe - Guida Urbana per Proprietari di Pet. La pubblicazione, disponibile gratuitamente in diversi luoghi privati e pubblici della città, a cominciare dal palazzo comunale e dall’Ufficio IAT, si rivolge a tutti i proprietari di animali d’affezione, con più o meno esperienza. All’interno sono elencati tutti i servizi presenti in città con un elenco completo dei numeri utili e numerosi articoli di approfondimento scritti dai professionisti del settore. "Ci proponiamo – commenta il direttore della guida Domenico Chiericozzi, educatore cinofilo – come alternativa all’informazione veloce e quasi ossessiva che arriva dagli smartphone per offrire ai neo e futuri proprietari un’esperienza più riflessiva, lenta e attenta a tutto quello che c’è dietro l’acquisto o l’adozione di un animale. Siamo profondamente convinti che un cane, un gatto e altri piccoli amici animali possano fornire un contributo molto positivo alla società. La guida è liberamente disponibile in download sul sito guidacitta4zampe.it (https://guidacitta4zampe.it/citta-4-zampe-forli-cesena-2024-2025/).