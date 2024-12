Tornando a Est: il sequel ambientato a Cesena arriva nei cinema italiani

Che bello aspettare il Natale seduti sulla poltrona di un cinema, conquistati dalle immagini sul grande schermo. Vale sempre, ma in particolare quando quelle immagini mostrano Cesena, i suoi luoghi simbolo e le passioni della sua gente, dalle vasche in centro storico ai cori in curva allo stadio.

Il 13 febbraio 2025 uscirà in oltre 200 sale in tutta Italia e con la distribuzione di Plaion Pictures, ‘Tornando a Est’, sequel del pluripremiato ‘Est – dittatura last minute’, entrambi prodotti da Maurizio Paganelli insieme ad Andrea Riceputi per ‘Stradedellest Produzioni’ di Cesena, con la regia di Antonio Pisu.

Nei prossimi giorni però anche in vista della partecipazione del film ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento, verranno organizzate delle anteprime nel nostro territorio. In particolare chi vorrà gustarsi in anticipo nel nuove avventure di Pago, Rice e Bibi, i tre amici cesenati impegnati in una strabordante serie di peripezie, dal 17 al 23 dicembre potrà godersi il film che verrà proiettato all’Aladdin di Cesena. Dal 18 al 24 dicembre si aggiungeranno anche le proiezioni al Cineflash di Forlimpopoli.

Il film è stato girato prevalentemente a Sofia in Bulgaria, ma propone anche le immagini frutto di diverse riprese girate nel corso dell’estate in vari luoghi del territorio cesenate, che comprendono l’Orogel Stadium Dino Manuzzi, l’Ippodromo del Savio, l’interno e l’esterno della del Credito Cooperativo Romagnolo di Cesena in via Savio e a Cella di Mercato Saraceno, piazza del Popolo, la Barriera, piazza San Domenico, l’esterno del Teatro Verdi, piazza Karl Marx, via Cerchia di Sant’Egidio e altre zone della città.

La storia, che torna a raccontare le vicissitudini degli amici interpretati da Lodo Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini, prende in effetti il via a Cesena, per poi dipanarsi oltre confine. A ispirare il film sono stati ancora una volta i ricordi di gioventù degli stessi Paganelli (Pago) e Riceputi (Rice), che hanno deciso di riproporre, in veste più ‘romanzata’, episodi che li videro protagonisti da ragazzi.

Nello specifico, Tornando a Est è ambientato nel 1991, due anni dopo la caduta del muro di Berlino. Incoraggiato dagli amici, Bibi si mette in viaggio verso Sofia insieme a Pago e Rice per conoscere finalmente Yuliya, ma una volta giunti in Bulgaria per i tre inizieranno i guai. Il trio, infatti, verrà scambiato per spie internazionali e seguito dai servizi segreti italiani. Pago, Rice e Bibi finiranno ancora una volta coinvolti in una serie di sfortunate coincidenze, che li porteranno a vivere un’avventura all’insegna di incontri, grandi emozioni e colpi di scena.