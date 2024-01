Trekking alla scoperta della natura. Le escursioni in programma oggi

Si svolgerà oggi l’escursione a piedi organizzata da Il Bagaglio turistico-Trekking Experience, da Monte Fumaiolo a Balze di Verghereto. Il percorso si snoderà per circa 3 chilometri; ritrovo alle 14 presso la località di Faggio Scritto e rientro previsto alle 16,45. In presenza di neve sarà possibile effettuare una escursione con l’uso delle ciaspole. I partecipanti saranno ospitati dal Rifugio Giuseppe; per info e prenotazioni contattare la guida Cristina Romagnoli (366/5035194 WhatsApp).

Un’altra escursione a piedi, sempre in programma per oggi, è quella che si sviluppa fra l’Alto Savio e l’Alta Val Bidente, promossa da Associazione Esploramontagne di Bagno di Romagna. Ritrovo alle 14 al Girovago di Via Fiorentina 30, a Bagno, per il trasferimento in auto sino al piazzale di Monte Piano. L’escursione, adatta a tutti, si snoderà lungo sentieri e mulattiere del bosco per circa 11 chilometri. Per info contattare la guida: Pier Luigi Ricci (339/7794029).