Tributo a Battisti con Alessandro. Fiori Band

Questa sera alle 21.30 in piazza Malatesta a Longiano "Il paradiso non è qui" rassegna organizzata dalla Falegnameria e dedicato ai grandi della canzone italiana. Di scena Lucio Battisti con "Alessandro Fiori Band" in un tributo interpretato in una chiave meno pop ma assolutamente coinvolgente ed efficace che è un omaggio a un artista che si è sempre espresso solo con il suo repertorio senza bisogno di aggiungere nient’altro. Si può cenare prima a partire dalle 19.30. Ingresso libero. Info e prenotazioni 3485707646

(attivo WhatsApp)