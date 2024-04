"Tutto aumenta, ma la Tari diminuisce del 4%"

Mentre tutti si lamentano perchè in ogni settore i prezzi aumentano, a Montiano l’amministrazione comunale con il sindaco Fabio Molari al termine del suo terzo mandato e in lista per il quarto, hanno deciso di diminuire la Tari, la tassa sui rifiuti, per il 2024.

Come è nata la decisione? "Ringrazio i dirigenti dell’Unione Valle Savio e in particolare la dottoressa Anna Agostini per il lavoro svolto. Di fronte a una inflazione reale che da noi sfiora il 10%, ampliando la platea di chi usufruisce del servizio in seguito a controlli mirati sull’evasione e inserendo a bilancio 42mila euro di recupero evasione, riusciamo per quest’anno a diminuire di oltre il 4% la tassa sui rifiuti".

Una diminuzione che riguarda tutti, famiglie e attività?

"Sì. Abbiamo cercato di includere non solo le famiglie, ma tutte le categorie produttive che sono particolarmente colpite da questa tassa e che non si sono ancora completamente riprese dalle frane dell’alluvione".

Non è una mossa elettorale? "Potrebbe sembrarlo. In realtà è la conseguenza di scelte fatte già da anni perchè nei nostri obiettivi c’è stato sempre quello di un fisco meno pesante sulle spalle dei cittadini".

La scelta fatta oltre dieci anni fa di fare parte della Unione Valle del Savio è stata azzeccata da lei e dal suo Comune?

"Ogni giorno mi rendo sempre più conto che sono alla guida di un piccolo Comune. Posso permettermi di dire che la scelta di fare parte dell’Unione Valle Savio ci ha salvati, ha salvato il nostro bilancio, ci ha permesso di attingere a molti fondi pubblici e ci ha dato la spinta per costruire il futuro di Montiano. Questo grazie al fatto che capofila di questa Unione è il comune di Cesena, guidato da quello che io considero un grande sindaco che è Enzo Lattuca".

Quali saranno i prossimi interventi pubblici a Montiano? "Stiamo completando i lavori per l’ostello, con un costo di 150mila euro, che nasce al posto della vecchia scuola materna di Montenovo. Continuiamo l’intervento nell’attuale scuola primaria Pia Campoli Palmerini nel centro storico di Montiano per una spesa di oltre due milioni di euro per la maggior parte finanziati con fondi Pnrr. Stiamo completando una piccola area camper per una spesa di 50mila euro. Entro l’estate inizieremo i lavori per due piste ciclopedonali, una lungo il torrente Pisciatello e l’altra che collegherà Montiano alla frazione di Montenovo".