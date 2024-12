’Un Bagno di Luci’, concorso fotografico per le feste di Natale

Un clic per una full immersion negli angoli e negli scorci più suggestivi e coinvolgenti, fra lo sfavillìo di addobbi e luminarie, del territorio comunale di Bagno di Romagna, durante il periodo natalizio 2024 /2025. Scadrà alla mezzanotte del 7 gennaio 2025 la partecipazione al contest fotografico ’Un Bagno di Luci’, il cui soggetto dovrà focalizzare e "zumare" su un tema natalizio riguardante il territorio comunale di Bagno di Romagna. Un suggestivo e coinvolgente concorso fotografico aperto a tutti, con partecipazione gratuita, un concorso nel quale ogni autore potrà partecipare al massimo con una fotografia. Sono ammesse fotografie in bianco e nero e a colori, con inquadrature orizzontali o verticali (in caso di persone non si deve mostrare il volto).

Le fotografie devono essere inviate all’indirizzo email: info@bagnodiromagnaturismo.it. Ogni mail deve avere come oggetto "Un Bagno di luci - Contest fotografico". Inoltre il corpo della mail deve contenere un titolo, luogo e data dello scatto, nominativo dell’autore e contatto telefonico. Le foto non resteranno affatto in archivio, ma verranno pubblicate, per essere poi ammirate sui canali social della Pro Loco e del Comune di Bagno di Romagna. Le fotografie saranno valutate da una giuria formata dai rappresentanti della Pro Loco e del Comune di Bagno di Romagna. A conclusione del concorso sarà comunicata la modalità e la data delle premiazioni. La miglior fotografia vincerà un buono spesa di 200 euro, da spendere nel circuito de "La Vantaggiosa", in vigore con successo, da qualche anno, negli esercizi commerciali del territorio comunale di Bagno.

Gilberto Mosconi