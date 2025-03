Secondo l’imprenditore Federico Niccolai per superare i problemi di reperimento della manodopera è fondamentale instaurare un buon rapporto con i dipendenti: "Noi puntiamo molto sulla fidelizzazione, anche perchè lavoriamo a fianco delle nostre commesse e condividiamo con loro molte ore e ci teniamo ad avere una continuità, per motivi professionali, ma anche affettivi. Inoltre anche ai clienti fa piacere trovare sempre la stessa commessa nel negozio che frequentano. La scelta di rimanere aperti tutto l’anno e non soltanto in estate, è dettata anche dal fatto di mantenere il legame con le dipendenti, ascoltando le loro esigenze".