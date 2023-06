Un ‘Chiosco botanico’ per Savignano

A Savignano sul Rubicone oggi avrà luogo la tanto attesa apertura del chiosco-bar di piazza Giovanni XXIII, dietro il palazzo municipale, in pieno centro storico. La gestione, di cinque anni e rinnovabile per altri quattro, è stata affidata a una società costituita dai primi due classificati del bando: Mattia Guidi, detto Matro, che è anche gestore del bar Lo Sport in piazza Amati e due giovanissimi Luca Pazzini e Nicola Carlini, tutti residenti a Savignano. Dice Mattia Guidi: "Oggi l’apertura. L’inaugurazione ufficiale si terrà domenica 25 giugno. Si chiamerà ‘Chiosco Botanico’, perchè ci troviamo nel più bel parco urbano di Savignano e poi lo abbiamo abbellito con una vasta varietà di piante e fiori. Il chiosco sarà aperto tutti i giorni dalla mattina alla sera inoltrata fino alla fine di settembre. Cominceremo dalle colazioni alla mattina, per passare al pranzo nel parco con piadine farcite e crescioni prodotti dalla piadineria ‘Al Km Zero’ di Borgo San Rocco e poi alla sera con gli aperitivi e il dopo cena. Collaboreremo con numerose associazioni del territorio per l’intrattenimento educativo dei più piccoli e con tanti eventi serali per fare vivere il parco ai savignanesi. Sono molto contento di lavorare con due giovanissimi di Savignano che come me avevano partecipato al bando di gestione per valorizzare insieme un’area che è ancora tutta da scoprire". Il chiosco è parte integrante del progetto di riqualificazione dei lavori, già terminati, della stessa piazza Giovanni XXIII dietro il palazzo comunale e di piazza Borghesi. Un intervento costato 860mila euro (chiosco 180mila euro). Il Comune ha specificato che il chiosco dovrà essere frequentato quotidianamente, fruibile da giovani e famiglie nella direzione della socialità, della convivialità e della condivisione.

Ermanno Pasolini