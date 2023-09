Un corso per avere ’Più difesa’

Questa sera alle 20.30 nella sala Ilario Fioravanti in piazza San Girolamo a Longiano, organizzata dagli assessorati alle politiche di sicurezza dei cittadini, al welfare e politiche per la coesione sociale, insieme ad Alba- Sportello antiviolenza, organizzano l’incontro "Più difesa" per imparare a riconoscere i segnali di pericolo e le situazioni a rischio in casa, al lavoro o per strada. Verranno spiegate come evitarle e per riuscire a fronteggiarle con alcune tecniche difensive di base. Parteciperanno gli assessori Lorenzo Campana ed Elisa Giannini, il comandante della stazione dei carabinieri Domenico Turzillo, la comandante della Polizia Locale Paola Giorgetti, Elisa Ottaviani dello sportello antiviolenza Alba, Giovanna Santoro e Moira Pedrelli dell’associazione Voce Amaranto e Francesco Stallone graduato dell’esercito italiano e istruttore di difesa personale. L’incontro è rivolto a donne, uomini, ragazzi e ragazze a partitre dai 13 anni.