Un donatore per Paolo Uniti per salvare una vita

Donare un minuto per donare la vita. Si cerca un donatore di midollo osseo per Paolo, che è alla ricerca di un donatore a lui compatibile. Sabato prossimo in piazza del Popolo, Admo Emilia-Romagna organizza un’iniziativa gratuita e aperta a tutti. È l’evento ’Match4paolo – Match4all’ dove, anche Cesena viene invitata a scendere in piazza. Sono duemila le persone che ogni anno in Italia necessitano di un trapianto di midollo osseo. Nell’ambito dell’iniziativa ’Match4paolo – Match4all’, Admo Emilia-Romagna (Associazione Donatori Midollo Osseo) organizza a Cesena un’iniziativa gratuita nel quale tutte le ragazze e i ragazzi in età compresa tra i 18 e i 35 anni potranno, con un semplice prelievo salivare, iscriversi al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo.

L’evento, pensato anche per il cesenate Paolo alla ricerca di un donatore compatibile, si svolgerà sabato 1° aprile in piazza del Popolo dalle ore 15,30 alle ore 19,30 dove sarà possibile ricevere tutte le corrette informazioni in merito alla donazione del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche e, per chi lo desideri e sia in possesso dei requisiti, procedere nel percorso d’iscrizione. Attraverso il colloquio anamnestico con un operatore sanitario associativo accreditato dal Registro Italiano Donatori Midollo Osseo e la successiva raccolta di un semplice prelievo salivare, i giovani potranno diventare potenziali donatori e regalare ai tanti pazienti in attesa di trapianto una concreta speranza di vita.

Per tutte le informazioni scrivere una mail a [email protected] oppure consultare il sito www.admoemiliaromagna.it o contattare il 3921197476. Admo Emilia-Romagna OdV nasce nel 1991 con un unico obiettivo: aumentare il numero degli iscritti al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo per donare a tutti i malati in attesa di trapianto di midollo osseo nel mondo una concreta ed unica speranza di vita. In Italia ogni anno circa duemila persone, di cui la metà bambini, vengono colpiti da un tumore del sangue come leucemia, linfoma e mieloma ed inizia la lunga battaglia per sconfiggerla. Il trapianto di midollo osseo offre una concreta possibilità di guarigione e, per alcune patologie, risulta essere l’unica cura possibile.

Il trapianto può essere fatto solo se si trova una persona geneticamente compatibile con il paziente e disponibile alla donazione delle cellule staminali emopoietiche. Purtroppo la compatibilità genetica è molto rara tra i non consanguinei (1 su 100.000) ed è quindi molto difficile trovare tale corrispondenza. Ad oggi infatti solo un paziente su due trova un donatore. In questi anni l’associazione, presente su tutto il territorio regionale con le proprie sedi provinciali, ha operato tramite i volontari per dare corretta informazione e sensibilizzare alla tematica della donazione del midollo osseo.