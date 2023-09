Un libro ripercorre i primi 50 anni dell Marcialonga sul Rubicone

La prima "Marcialonga sul Rubicone", il 23 settembre 1973, partì e tornò a Savignano sul Rubicone dal Seven Sporting Club, piazzale Fausto Coppi. Sul podio arrivò Loris Viroli, oggi ultrasettantenne podista con svariati record e vittorie sulle spalle, e ci sarà ancora lui insieme a Marina Seganti e a Mario Ricci oggi alle 18 in Sala Galeffi a Savignano sul Rubicone per la presentazione del libro dedicato alla storia della Marcialonga sul Rubicone e della Podistica Seven. Il volume, dal titolo "Tri zeir datonda e Rubicoun", sarà presentato alla cittadinanza. Interverranno il sindaco Filippo Giovannini, il vicesindaco e assessore allo Sport Nicola Dellapasqua che firma un intervento di premessa all’opera, e oltre al presidente della Podistica Seven Mario Ricci e all’autrice professoressa Marina Seganti, ci sarà il presidente di RomagnaBanca Credito Cooperativo, Corrado Monti. Il libro ha visto la luce in omaggio ai 50 anni della corsa che domenica 24 settembre tornerà con la gara competitiva di 14 chilometri e la camminata ludico motoria di 14,7 e 3 chilometri con percorsi tra i più belli e suggestivi della Valle del Rubicone. La partenza è fissata alle 9.30 da piazza Borghesi, le iscrizioni sono ancora aperte e si chiuderanno giovedì 21 settembre (www.podisticaseven.it) per riaprirsi il giorno della corsa. Oggi la presentazione del libro sarà seguita da un aperitivo che inaugurerà le iniziative per il 50esimo della podistica savignanese. Il libro sarà in vendita presso Edicolè e Bar Centrale, a Savignano sul Rubicone. Ingresso libero e gratuito a tutti.

Ermanno Pasolini