Un turno di stop per Kargbo

Già diffidato, con l’ammonizione rimediata a Bari ("per comportamento non regolamentare in campo", la motivazione) dovrà saltare la gara di sabato con il Cosenza, Augustus Kargbo. Dunque Mignani dovrà fare a meno di una pedina in avanti. Tutti a disposizione gli altri ad eccezione di Saber che svolge ancora un lavoro differenziato. La squadra si allenerà anche oggi a Martorano a causa nel maltempo (seduta a porte chiuse). Infine, ieri, è iniziata la seconda fase della prevendita dei biglietti per la gara con il Cosenza, proseguirà fino alle 9 di sabato 14 dicembre, poi scatterà la terza.