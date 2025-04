Una 15enne in Rianimazione dopo lo schianto

E’ ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena in pericolo di vita una 15enne di Savignano sul Rubicone che insieme a tre amici è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente stradale a Sant’Angelo di Gatteo, in via Staggetti, poco prima della mezzanotte fra mercoledì e giovedì. A bordo della Ford Focus c’erano due ragazzine minorenni di Savignano sul Rubicone e due giovani appena maggiorenni residenti fra Gambettola e Sant’Angelo di Gatteo. Per cause al vaglio dei carabinieri di Savignano sul Rubicone intervenuti sul posto insieme alle ambulanze del 118, all’auto medicalizzata e ai Vigili del Fuoco, l’auto ha frenato, ha sbandato ed è finita nel fossato e nel campo laterale. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per estrarre i giovani dall’abitacolo dell’auto. Poi hanno anche ripulito la strada dai pezzi della macchina, mettendo così la via in sicurezza e poi dopo qualche ora riaprirla al traffico. Nel terribile sinistro non sono stati coinvolti altri mezzi anche in considerazione del fatto che si tratta di una strada di collegamento fra Gatteo e Gambettola e la via Staggi, molto trafficate.

I quattro ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini dove una delle due ragazzine minorenni, la 15enne savignanese, è stata ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita per le fratture riportate in diverse parti del corpo. Ricoverati anche gli altri tre giovani che fortunatamente non sono in pericolo di vita. La Ford Focus stava procedendo in via Staggetti da Gambettola a Sant’Angelo di Gatteo ed è finita fuori strada lungo una via che è stata già teatro di numerosi incidenti. Le cause sono probabilmente da attribuire alla velocità, o a una distrazione, o anche alla guida non perfetta magari opera di giovanissimi da poco patentati. Potrebbe trattarsi anche di un animale che ha attraversato la strada e il ragazzo alla guida, per non travolgerlo potrebbe avere frenato perdendo così il controllo della sua auto. Ora spetta ai carabinieri ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e ascoltando all’ospedale Bufalini di Cesena dai diretti interessati, quelli naturalmente meno gravi e non in pericolo di vita, cosa possa essere accaduto e per quali motivi l’auto Ford Focus sia finita fuori strada. Sul posto sono arrivati anche i genitori dei quattro giovanissimi fra paura e pianti per i loro figli. Uno di loro che accusava solo dolori a una spalla è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena dai suoi genitori per lasciare le ambulanze agli altri.