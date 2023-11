Una piccola comunità in festa con la sua chiesa

Musica romagnola e campane a festa si spanderanno chiamando la gente, sulla valle del Savio domenica, dal campanile di San Martino in Appozzo. Infatti la piccola comunità sarà in festa ricordando il patrono. La piccola realtà, di 30 abitanti, è ancora viva, grazie anche alla presenza dell’accolito sarsinate Giampaolo Bernabini che raduna i fedeli per la liturgia. Alle 15.30 la messa, celebrata da don Rudy Tonelli, seguita da un momento di festa nel tendone (foto). Anche se la comunità è piccola, una luce splende sempre: la piccola candela nella chiesa, che fa compagnia al Sacramento. E così, la chiesa ancora oggi vive.