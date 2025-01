Under 18 da applausi. Campione d’inverno

L’Under 18 ha conquistato il platonico ma indicativo titolo di campione d’inverno, ieri a Villa Silvia ha battuto 2-0 il Milan con un rigore di Davide Zamagni a tre minuti dal termine del primo tempo e il raddoppio di Berti all’89’. Alla fine del girone di andata, quindi, primo posto in solitaria per i bianconeri di Lantignotti che hanno vinto 13 gare su 17 e vantano la difesa meno battuta del torneo e il terzo miglior attacco. Contro i rossoneri di Visconti i padroni di casa hanno controllato il match fin dalle prime battute e nel finale del primo tempo si sono portati in vantaggio con un rigore trasformato da Davide Zamagni. Copione simile nella ripresa, bianconeri che hanno comandato il gioco chiudendo la sfida nel finale con il subentrato Berti che ha realizzato dopo una bella azione corale.

In campo: Fontana, Omokaro (67’ Biguzzi), Ridolfi (77’ Carlini), Zamagni T., Bertaccini, Greco, Lantignotti, Amadori, Gabriele (67’ Berti), Zamagni D. (90’ Gori), Okolo (67’ Sanaj). All. Lantignotti.

Nel campionato Under 17, invece, i ragazzi di Tamburini sono stati travolti (1-7) dalla Juventus dopo essere addirittura andati in vantaggio al primo minuto. Cesena: Antonini (36’st Giunti), Zaghini, Marini (36’st Piermaria), Giunchi (21’st Giometti), Cavalletti (36’st Gutanu), Casadei T., Cenerelli (36’st Da Rugna), Casadei E. (1’st Pezzi), Scapoli, Frisoni, Moretti (21’st Ricci).