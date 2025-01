"Un’occasione per sistemare i bilanci"

Corrado Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio cesenate, perché il momento dei saldi è così importante per i negozi di vicinato?

"Sotto l’aspetto degli sconti questo è l’evento più importante dell’anno sia per i nostri imprenditori e negozi di vicinato, ma anche per i consumatori. Sono proprio gli acquirenti che aspettano questo evento e lo vivono in maniera importante. C’è comunque una forte aspettativa sia da una parte che dall’altra".

Sono tanti i cesenati che approfitteranno del momento dei saldi per fare acquisti?

"Le statistiche dicono che un italiano su due andrà a fare acquisti e i cesenati non saranno da meno. Soprattutto perché con questo evento ci sono sconti che vanno dal 20 per cento al 50 per cento e quindi è facile fare affari. Dall’osservatorio nazionale di Confcommercio si parla di una spesa a famiglia che si aggira sui 300 euro. A livello italiano ci sarà un volume di affari di quasi 5 miliardi".

I clienti andranno a comprare nei negozi o si rivolgeranno all’online?

"C’è una grossa aspettativa sul fatto che i clienti andranno a comprare nei negozi fisici. È in calo la percentuale dei consumatori che utilizzerà i social network per cercare articoli in saldo: dal 37% del 2024 al 31,4% di quest’anno. Il 55% ha modificato le abitudini di acquisto a seguito del cambiamento climatico. Il 53% compra durante i saldi solo ciò di cui ha effettivamente bisogno".

La qualità dei prodotti è una priorità in questo momento?

"Solo il 19% degli acquirenti ha come priorità la qualità del prodotto indipendentemente dalla percentuale di sconto".

Perché i consumatori aspettano con grande attesa i saldi?

"Perché il potere di acquisto per molti consumatori non è così elevato, ed è più semplice comprare lo stesso prodotto durante gli sconti piuttosto che nel momento di listino pieno. Siccome siamo ancora nel pieno dell’inverno c’è la possibilità di comprare un capo di abbigliamento che si sfrutterà pienamente".

Alcuni negozianti sostengono che il periodo dei saldi inizi troppo presto...

"È vero, però per la maggior parte dei negozianti il momento dei saldi è una grandissima occasione perché è il periodo in cui si rimettono a posto i bilanci. È un momento importante, perché gli acquisti dei capi i negozianti li hanno fatti in anticipo e per avere un assortimento importante è necessario sostenere delle spese alte, questo è il momento delle massime entrate".