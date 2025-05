Va all’asta l’albergo che ospitava i migranti

A Cesenatico, Gatteo a Mare e San Mauro Mare, in primavera vanno all’asta tre alberghi. Oggi sarà battuto l’Hotel Perla, ubicato in via Cavour nella zona Ponente di Cesenatico, con corte esclusiva e una superficie commerciale di 1.874 metri quadrati. L’albergo ha 39 camere delle quali 36 con terrazzo, suddivise in 36 doppie e 3 singole. In precedenza questo albergo si chiamava Splendid e ha ospitato parecchi migranti, andando spesso al centro delle cronache e divenendo anche la location di un film documentario che è stato presentato in diverse iniziative pubbliche sul tema dei migranti. La base d’asta partirà da 894mila e 375 euro e se ci sono più persone interessate, i rilanci dovranno essere minimo di 5mila euro. Sarà anche possibile offrire una cifra al ribasso, ma di almeno 670mila e 781euro.

L’11 giugno sarà la volta di una struttura ricettiva particolare, ubicata al 2.110 della Statale Adriatica, negli anni scorsi sovente al centro delle cronache per frequentazioni di persone legate a reati, tant’è che spesso nell’edificio intervenivano le forze di polizia. Siamo nella zona di Boschetto, fra il sottopasso di viale Torino e l’ex pista di pattinaggio. L’albergo si sviluppa su tre livelli, al piano terra sono ubicati i servizi, ripostigli, locali tecnici e le lavanderie; al piano primo si trovano reception, la cucina, il banco bar e la sala da pranzo che si estende anche all’esterno in una terrazza verandata. Al secondo piano sono ubicate nove camere con annessi servizi igienici interni. Il piano terzo è costituito per la quasi totalità a copertura piana e sono presenti dei pannelli solari e dei fotovoltaici. La base d’asta è di 440mila euro e, nel caso vi siano più persone interessate, sono previsti rialzi minimo di 5mila euro. È possibile fare anche una offerta al ribasso, ma di almeno 330mila euro.

Il 25 giugno tornerà in vendita al miglior offerente l’Hotel Majestic di San Mauro Mare, un tre stelle con 43 camere, piscina e parcheggio, il cui perito del tribunale lo aveva valutato 3 milioni e 540mila euro. La base d’asta è scesa ad un quarto del valore, 845mila euro; in caso di più persone interessate eventuali rialzi devono essere minimo di 5mila euro. È anche possibile presentare una offerta al ribasso, ma di almeno 633.750 euro.

Giacomo Mascellani