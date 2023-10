Va data più importanza alla Festa dei nonni

In Italia la festa dei nonni è stata istituita come ricorrenza civile il giorno 2 ottobre di ogni anno con la legge n. 159 del 31 luglio 2005, quale momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale. In quel giorno, la chiesa cattolica celebra gli angeli custodi.

La ricorrenza viene osservata anche in altri Paesi: negli Stati Uniti si festeggia il giorno dopo il Labor Day, la festa che celebra la fine dell’estate e il ritorno al lavoro nel primo lunedì di settembre; nel Regno Unito ricorre la prima domenica di ottobre, in Canada il 25 ottobre. In Francia il festeggiamento è separato: le nonne dal 1997 la prima domenica di marzo, i nonni dal 2008 la prima domenica di marzo. Alla Regione Lombardia il mentore fu effettivamente Romano Colozzi, assessore nel 2003 nella giunta Formigoni, che diede il là alla celebrazione. Nel 2005 l’istituzione è diventata legge dello Stato. Un articolo dispone che le scuole pubbliche e private, nell’ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte a discutere ed approfondire le tematiche relative alle crescenti funzioni assunte dai nonni nella famiglia e nelle società. Iniziative anche più ambiziose promosse da pubblico e privato non guasterebbero.