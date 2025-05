Via ai lavori sulla rete fognaria e per il nuovo depuratore

Lunedì prossimo, 5 maggio, prenderanno il via i lavori per il potenziamento della rete fognaria e per il nuovo depuratore ad Alfero di Verghereto. Un cantiere importante per quella località turistica e climatica d’Alto Savio, che prevede la realizzazione di nuovi collettori della lunghezza totale di quasi tre chilometri e di un nuovo impianto, che comporta un investimento di 7,3 milioni di euro, in parte finanziati dal Pnrr. Il completamento finale delle opere, suddivise in tre aree di intervento, e dei collaudi, è previsto entro il 30 giugno 2026. Il cantiere, progettato e diretto da Heratech, società di Hera, provvederà, dunque, a lavori di ottimizzazione della rete fognaria cittadina di Alfero, con la realizzazione di nuovi tratti di rete per il collettamento degli scarichi verso l’area situata a sud-est del centro abitato di Alfero. Verrà mantenuto il sistema fognario misto esistente nelle vie già servite, mentre per quelle non servite verranno realizzate nuove canalizzazioni a servizio delle acque nere. In particolare, i primi due cantieri, che, come detto, inizieranno lunedì, prevedono la realizzazione di collettori della lunghezza di circa 2,65 chilometri al servizio dell’abitato di Alfero e la costruzione di un impianto di sollevamento e relativa condotta lunga 300 metri. È prevista, inoltre, la realizzazione di un impianto di depurazione con la potenzialità di mille abitanti equivalenti, suddivisi su quattro linee, di cui sono già stati consegnati i lavori, che inizieranno entro l’estate. Il cantiere, come in altre analoghe situazioni, prevede, ove necessario e per garantire la sicurezza per gli utenti, la chiusura totale della viabilità per fronti di avanzamento dei lavori, per minimizzare i disagi alla circolazione stradale. L’impresa, che effettua i lavori per conto di Hera, installerà la segnaletica per la viabilità alternativa, per tratti di interventi e procederà per stralci funzionali.

gi. mo.